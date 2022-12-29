«Кардинальных изменений в работе вуза в связи со спецоперацией я не ощущаю»

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер провел пресс-брифинг с представителями СМИ, в ходе которого подвел итоги работы вуза в уходящем году и обозначил планы на следующий. В разговоре с журналистами он поднял темы строительства кампуса, развития образовательных программ, распределения бюджетных мест и сотрудничества с другими вузами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Рахимов Фото: Данил Рахимов

О результатах работы ЮУрГУ за 2022 год:

На мой взгляд, ЮУрГУ завершает этот год с очень хорошими результатами. Мы выполнили все плановые показатели на этот год, за исключением одного. Удалось сделать очень много. Мы сформировали новые лаборатории, в том числе международные, под руководством отечественных и иностранных экспертов. Лаборатории послужат основой для развития приоритетных для нас проектов. Продолжаем развитие суперкомпьютерных и квантовых вычислений — сегодня они в тренде, что связано в том числе с тем, что все процессы в мире ускоряются. Уделяем большое внимание разработке зеленых технологий. У нас есть большие достижения по этому направлению и еще большие перспективы его развития. Думаю, что мы утвердили свой статус в программе развития вузов «Приоритет 2030».

О строительстве межуниверситетского кампуса:

Этот год был решающим для реализации проекта кампуса — он прошел согласование и конкурсный отбор. Проект интересен с точки зрения архитектурных решений и озеленения. На мой взгляд, наш кампус будет выделяться на фоне других кампусов нашей страны. У него будет своя айдентика, он будет по-своему уникален. В этом году застройщику передали землю для строительства кампуса. Сейчас ведутся изыскательские работы. В начале 2023 года мы получим необходимые документы, и после прохождения процедур согласования начнем возведение. Пока идет строительство, нам нужно будет продумать наполнение кампуса. Мы уже определились с основными направлениями, которые будем там развивать. Для нашего города этот проект выглядит безумно привлекательным.

О развитии образовательных программ:

У нас нет планов закрывать какие-либо направления — все они актуальны и востребованы как абитуриентами, так и работодателями. Есть задача на развитие, укрупнение имеющихся групп, в первую очередь за счет технических направлений. Планируем развивать специализации, от которых в свое время вуз отказался. Это ядерная физика и техническая физика. Спрос на выпускников этих направлений есть в наших закрытых городах, где расположены предприятия госкорпорации «Росатом». Планируем укрупнять и расширять имеющиеся образовательные направления. Наличие в вузе широкого перечня компетенций, разных дисциплинарных направлений, позволяет контролировать и улучшать качество всего образовательного процесса. Отмечу, что мы намерены проектировать и разрабатывать отдельные магистерские программы совместно с нашими индустриальными партнерами — будем готовить специалистов вместе.

О сотрудничестве с вузами соседних регионов:

В ходе встречи с ректором Уральского федерального университета мы пришли к выводу, что у нас много совместных образовательных программ с университетами Москвы, Санкт-Петербурга, других стран. А с вузами соседних регионов совместных программ у нас нет. Мы договорились, что к приемной кампании 2023 года мы такие образовательные программы спроектируем. Их перечень постепенно будет расширяться. Думаю, в этом заинтересованы студенты как Челябинской, так и Свердловской областей.

О распределении бюджетных местах в предстоящую приемную кампанию:

Ожидается небольшой рост числа бюджетных мест, примерно на 4% по сравнению с кампанией 2022 года. В основном он коснется технических направлений и программ IT-кластера — информатики и вычислительной техники. Инженерное образование в нашем вузе не доступно на 100%, поскольку есть доля студентов, которые обучаются на контрактной основе. Коммерческие места по гуманитарно-экономическим направлениям я сейчас не затрагиваю, поскольку они есть почти во всех вузах нашей страны.

О влиянии спецоперации на деятельность вуза:

Специальная военная операция, конечно, отразилась на вузе. У предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, выполняющих гособоронзаказ, существенно выросла потребность в технических кадрах. Это связано с увеличением востребованности техники гражданского и военного назначения. Вырос спрос и на разработку новых материалов. Кардинальных изменений в работе вуза в связи со спецоперацией я не ощущаю.

О расширении образовательной программы военно-учебного центра:

Наш военно-учебный центр — лучший среди гражданских вузов России, и наиболее крупный. С нового года на его базе откроется третья по счету военно-учетная специальность — будем обучать операторов беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на базе центра готовят только танкистов и связистов. Решение об открытии новой специальности было принято полтора года назад — оно никак не связано с проведением спецоперации. Мы планомерно готовимся к запуску новой программы: cтроим новый ангар, также попросили Министерство обороны прислать необходимые для обучения специальные технические средства. Сейчас необходимость в операторах беспилотных летательных аппаратов в стране есть.

Записал Михаил Бычков