Мощности новокузнецкого завода по производству проволоки проданы за 40 млн рублей

В Кемеровской области в ходе банкротства ООО «Производственное объединение СибМашСтрой» проданы производственные мощности предприятия. Актив за 40 млн руб. приобрело московское ООО «Прометей».

В лот были внесены здание шиномонтажного цеха в Новокузнецке площадью 1,2 тыс. кв. м, а также линия грубого волочения и меднения итальянского производства. «Все имущество является бывшим в употреблении и может иметь дефекты и скрытые дефекты»,– отмечается в сообщении об итогах торгов, опубликованном арбитражным управляющим.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ПО «СибМашСтрой» вело строительство завода по производству омедненной сварочной проволоки. Предполагалось, что продукция в объеме 5 тыс. т в год будет поставляться в регионы Сибири. В 2021 году компания была признана банкротом по заявлению ООО «Сибирский завод металлических конструкций», в реестр включили требования кредиторов на 118,4 млн руб.

ООО «Прометей» зарегистрировано в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Ее единственным участником указана директор Вера Мурзина. Выручка «Прометея» по итогам 2021 года составила 172,3 млн руб., чистая прибыль – 9,4 млн руб.

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Валерий Лавский