В Томске будут судить водителя, отравившего выхлопными газами женщину и ее ребенка

На рассмотрение мирового суда Томска поступило уголовное дело 62-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.118 УК РФ). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Томской области.

События, которые описаны в деле, произошли в мае 2022 года. Обвиняемый, указывается в деле, оставил автомобиль в принадлежащем ему гаражном боксе, расположенном на цокольном этаже многоэтажного жилого дома. Не заглушив двигатель машины, мужчина ушел.

По версии следствия, выхлопные газы автомобиля по общему вентиляционному каналу гаражного бокса и жилых помещений попали в квартиру на первом этаже, где проживали женщина и ее малолетний ребенок. Они получили острое отравление угарным газом. По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело.

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Илья Николаев