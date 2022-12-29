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обновлено 08:51

На Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Октябрьского

27 ноября в боях на Украине погиб уроженец поселка Октябрьского Юрий Мережников. Об этом сообщает местное издание ProCHAD на своей странице в соцсети.

Юрий Мережников принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». По данным издания, в январе 2022 года он был осужден Октябрьским судом на пять лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Наказание отбывал в колонии особого режима.

Администрация Октябрьского городского округа выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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