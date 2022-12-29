Самыми дефицитными специалистами в Челябинской области стали токари и врачи

В этом году в Челябинской области самыми дефицитными профессиями стали токарь, врач и зоотехник. К таким выводам пришли эксперты HeadHunter по итогам анализа соотношения числа анкет и предложений о работе на рынке труда региона.

В этом году на вакансию токаря, врача, главврача и заведующего отделением в среднем приходилось по 0,5 резюме. Наблюдался дефицит зоотехников и дворников — по 0,6 анкеты на вакансию, сварщиков и ветеринарных врачей (0,7), слесарей, машинистов и агрономов (0,8).

Аналитики HeadHunter отмечают, что из топ-25 профессий, в которых в регионе наблюдается самая низкая конкуренция соискателей, 19 так или иначе относятся к рабочим, производственным и сельскохозяйственным специальностям.

«В целом, по структуре вакансий на hh.ru очевидно, что 75% от всех предложений о работе в стране рассчитаны на привлечение рабочего персонала — “синих воротничков”, а также линейных, массовых сотрудников. Ещё 15% вакансий опубликованы для “белых воротничков”, и около 10% — для IT-специалистов. Прогнозируем, что спрос на соискателей рабочих специальностей будет расти, а предложение людей — нет», — комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.