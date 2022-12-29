Строительством аквапарка в Прикамье займутся краевая структура и иркутская компания

В Пермском крае зарегистрирована новая компания — ООО «АкваПермь». По данным kartoteka.ru, организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. создана 28 декабря. Основным видом деятельности общества указана деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Его учредителями в равных долях выступили АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК, 100% в собственности регионального минимущества) и иркутское ООО «Востоксвязь». Генеральным директором «АкваПермь» значится Евгений Лукьянов, руководитель «Востоксвязь».

В ФРПК пояснили, что совместная компания создана для проработки проектных решений и подготовки всей необходимой документации для запуска аквапарка в Прикамье. Объект планируется построить по ул. Калинина, 84. Предполагается, что он будет возводиться в несколько этапов и включит в себя крытый всесезонный аквапарк с термальной зоной и СПА, отель, торгово-развлекательный центр. «Сейчас ведутся работы по проектированию, уточняются финансовые показатели, идут переговоры с банками и поставщиками оборудования. Срок ожидаемого завершения проектирования — декабрь 2023 года. Запуск объекта запланирован в 2026 году»,— рассказали в пресс-службе Фонда развития Пермского края.

«Востоксвязь» работает на рынке уже более 30 лет. В 2020 году компания прошла реорганизацию из ПАО в ООО. Основным видом деятельности общества являются услуги в области связи на базе проводных технологий. Кроме того, в настоящий момент компания выступает заказчиком и инвестором проекта по строительству на Байкале крупного спортивного комплекса общей площадью более 15 тыс. кв. м, включающего в себя бассейны, термальную зону, теннисные корты, а также залы для всевозможных видов тренировок. Единственным учредителем ООО «Востоксвязь» является предпринимательница из Москвы Ольга Нижегородцева, которой помимо этой компании принадлежат столичные ООО «Оупи Девелопмент» (основной вид деятельности — оптовая торговля компьютерами и ПО) и ООО «Биэнджи Групп» (деятельность фитнес-центров). Выручка «Востоксвязи» за 2021 год составила 15 млн руб., чистый убыток — 1,4 млн руб.

О планах строительства авкапарка в Прикамье заявил бывший глава региона Максим Решетников в октябре 2019 года. Тогда предполагалось, что объект будет построен за счет краевой казны. Однако ряд депутатов заксобрания Прикамья заявляли, что стоить аквапарк полностью за бюджетный счет не стоит, и предлагали привлечь частного инвестора. Позже эту идею поддержал новый губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Появлялась информация, что инвестором может выступить соучредитель Парка им. Горького Рашид Габдуллин. В сентябре 2021 года стало известно, что проектом заинтересовалась компания «Востоксвязь».