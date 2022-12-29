В Красноярске бывшего зампреда райсуда приговорили к 13 годам за взятку

К 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6 млн руб. приговорили бывшего заместителя председателя Советского райсуда Красноярска Сергея Тупеко, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, 8 февраля 2019 года зампред суда получил в своем рабочем кабинете через адвоката, выступавшую в качестве посредника, взятку в размере 1,2 млн руб. Вознаграждение, говорится в деле, предназначалось, за назначение ее подзащитному более мягкого наказания по уголовному делу о сбыте наркотиков и содействие в отправке в Киргизию для дальнейшего отбывания срока.

Зампреда суда задержали сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю, под чьим контролем проходила передача денег. 15 февраля 2019 года Квалификационная коллегия судей Красноярского края прекратила полномочия Сергея Тупеко, удовлетворив его заявление об отставке, в середине августа того же года она дала согласие на привлечение экс-судьи к уголовной ответственности. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично возбудил в отношении экс-судьи дело. Год назад оно поступило на рассмотрение Красноярского краевого суда.

Летом 2021 года суд вынес приговор адвокату по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Суд назначил юристу семь лет заключения и штраф 3,6 млн руб., запретив в течение четырех лет после освобождения заниматься адвокатской практикой.

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Константин Воронов