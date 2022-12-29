Володин: следующий год должен стать годом развития

В своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал пост, в котором подвел итоги 2022 года. По его словам, за текущий год в отношении России было введено более 13 тыс. санкций, однако политическая система и экономическая модель страны выстояли. При этом господин Володин подчеркнул, что проблем, которые необходимо решить, еще много.

По словам Вячеслава Володина, все социальные обязательства перед гражданами выполняются. Он отметил, что уровень безработицы по итогам года зафиксирован на историческом минимуме — 3,7%. Депутат также привел статистические данных других европейских стран и указал, что они как минимум в четыре раза выше.

«Ввод жилья составил 100 млн кв. м — рекорд за всю историю, начиная со времен СССР. 2022 год также стал лучшим по темпам строительства дорог. Собраны рекордные 150 млн тонн зерна. В советский период наша страна была импортером — сейчас стала мировым лидером по объемам экспорта пшеницы. Но результаты не должны успокаивать. Проблем еще много. Их необходимо решать»,— написал он.

Подводя итог, Вячеслав Володин заявил, что прогнозы Вашингтона и Брюсселя о крахе российской экономики провалились. «Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Следующий год должен стать годом развития»,— заключил он.

Милена Костерева