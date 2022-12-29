В 2023 на жилье для детей-сирот Саратовской области направят 3 млрд рублей

В Саратовской области в 2023 году обещают сократить очередь на жилье для детей-сирот на 1,3 тыс. чел. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Это будет сделано за счет дополнительных средств, выделенных из федерального бюджета. Вместе с региональным финансированием в следующем году на жилье детям-сиротам направят около 3 млрд руб.

За два года за счет привлеченных средств удалось сократить очередь с шести тыс. до 3,66 тыс. чел.

Планируется, что к 2025 году очередь на жилье для сирот будет закрыта, и жилье можно будет выдавать год в год.

Марина Ковалева