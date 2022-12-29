IPO 2022: локальные истории успеха

Сегмент первичных публичных размещений традиционно характеризуется высоким риском, но и заработать в нем – в случае правильного выбора активов – можно больше, чем где бы то ни было. Как известно, бум пришелся на пандемийные 2020–2021 годы. Так, в прошлом году только в США на биржу вышли 1035 компаний, объем собранных средств превысил 300 млрд долл.

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Этот год принес куда более скромные результаты, однако был и выбор, и возможность получить прибыль. Об итогах года – в этой статье.

США оказались в аутсайдерах

Удивительно, но это так. Решив, что условия текущего года неблагоприятны для IPO, компании затаились. Листинг получили только 178 эмитентов, причем доходность подавляющего большинства сейчас ушла в «красную» отрицательную зону. К настоящему моменту заработать смогли те, кто вложился в AMTD Digital (+56,28%), Mobileye Global (+63,43%), Amylyx Pharmaceuticals (+82,05%), Belite Bio (+398,33%), Arcellx (+97,47%).

На биржу вышли «темные лошадки»

Затишьем в США воспользовались другие регионы.

Одним из ньюсмейкеров последних двух месяцев стал Казахстан, где на биржу вышло национальное достояние – нефтегазовый гигант «КазМунайГаз». Компания показала, что даже в текущих условиях можно организовать публичное размещение акций и установить рекорды. Было продано 3% акций стоимостью 153,8 млрд тенге, или 22,6 млрд руб. Этот объем стал крупнейшим для Казахстанской фондовой биржи (KASE). Второй важный момент – уход в онлайн: именно в этом режиме было подано 99% заявок на покупку акций. Спустя почти месяц после IPO акции компании демонстрируют рост на 10% от цены размещения, и, по мнению андеррайтера, компании Freedom Finance Global, им еще есть куда расти (потенциал роста составляет около 40% в ближайшие 6–12 месяцев).

Не упустил возможностей и Китай. Именно эта страна стала лидером в мировом сегменте IPO. В совокупности китайские эмитенты сумели привлечь денежные средства в размере 71,2 млрд долл. Этому способствовали смягчение коронавирусных ограничений, улучшение регуляторного режима, а также тот факт, что геополитические волнения затронули Китай в меньшей степени, чем западные страны.

Российский рынок еще не в игре

Сегмент IPO на российском фондовом рынке все еще небогат на инвестидеи. Так, в прошлом году публичными стали 22 компании (среди них – Fix Price, Группа ПИК, Европейский медицинский центр). В этом году первичное публичное размещение было только одно – листинг получил сервис аренды электросамокатов Whoosh. Компания привлекла около 2,3 млрд руб. и в целом символизировала оживление рынка. Однако сейчас стоимость ее акций ниже цены размещения, что не позволяет считать IPO успешным.

Лидеры тогда и сейчас

Лидером по объемам привлеченных средств в прошлом году на американском континенте стала Rivian Automotive (11,9 млрд долл.), в Азии – China Telecom Corp. (8,36 млрд долл.), а в Европе – польский провайдер почтовых услуг InPost (2,8 млрд евро).

В этом году пришли не менее интересные игроки. В регионе СНГ, как уже было сказано выше, лидером стал «КазМунайГаз» (334 млн долл.), в Европе – Porsche (9,1 млрд долл.), в Китае – Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd (1,63 млрд долл.).

Прогнозы на 2023 год

Эксперты рынка сходятся во мнении, что следующий год будет более успешным для тех инвесторов, которые предпочитают вкладываться в перспективные стартапы или бизнес, до настоящего времени не стремившийся на биржу. Так, к ожидаемым можно отнести IPO американских компаний Discord, Reddit, Stripe, Databricks и Plaid.

Как отмечают эксперты рынка, пауза этого года должна пойти на пользу всем – и компаниям, и инвесторам. Будущие эмитенты получили возможность провести более тщательную подготовку к размещениям, а инвесторы – лучше оценить перспективы того или иного сегмента бизнеса. По мнению аналитиков Freedom Finance Global, замедление инфляции и прогнозируемое смягчение денежно-кредитной политики в США могут привести к «открытию окна IPO» в этой стране в 2023 году. Нет сомнений, что и другие регионы смогут преподнести сюрпризы в этом направлении.