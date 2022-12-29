Банк России: объем безналичных платежей в Прикамье превысил 1,5 трлн рублей

За девять месяцев 2022 года жители Пермского края совершили свыше 1 млрд операций с использованием банковских платежных карт на сумму более 1,5 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций выросло почти на 8%, а их объем — на 14%. Такие данные приводит Пермское отделение Банка России.

В этом году жители края в 33 раза чаще использовали карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. Средний чек покупки по карте составил 620 руб. Доля таких платежей в общем количестве транзакций увеличилась до 83% и превысила 1,2 трлн руб., остальное приходится на переводы и снятие наличных.

На 1 октября 2022 года количество платежных карт, выпущенных банками в Пермском крае, составило 6,4 млн единиц, каждая третья из них — карта платежной системы «Мир». По сравнению с прошлым годом количество карт «Мир» в Прикамье выросло почти на 40% и достигло 2,5 млн штук.

Наравне с традиционными платежными инструментами все более востребованными становятся переводы через систему быстрых платежей (СБП).

«Это связано с удобством и возможностью проводить оплату без применения карты, а также с расширением функционала СБП. В конце 2023 года быстрые платежи будут возможны не только через мобильные приложения банков, но и через интернет-банкинг. Это позволит гражданам и предпринимателям осуществлять переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров»,— отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.