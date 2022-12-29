В Кургане представили нового председателя областного суда

Нового руководителя Курганского областного суда Андрея Роота представили руководству региона, а также судьям и работникам аппарата судов Зауралья. Он был назначен на шестилетний срок полномочий указом президента РФ в начале декабря, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем telegram-канале.

Андрей Роот трудится в области юриспруденции более 25 лет. С октября 2004 года по январь 2010 года работал судьей Курганского городского суда, с января 2010 года был судьей Курганского областного суда. С января 2014 года возглавлял коллегию по уголовным делам облсуда. В 2016-2022 годах являлся заместителем председателя Курганского областного суда.