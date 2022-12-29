12% жителей Ижевска загадывают желание под бой курантов в новогоднюю ночь

В новогодние приметы верят четыре из 10 опрошенных жителей столицы Удмуртии, сообщает пресс-служба SuperJob. Так, 12% ижевчан загадывают желание под бой курантов, 9% — выпивают бокал шампанского. Еще 8% горожан назвали главной традицией просмотр поздравления президента по телевизору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Кроме того, для 5% опрошенных жителей Ижевска необходимым ритуалом является готовка новогодних блюд. 3% верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.

По 1% горожан в качестве новогодних ритуалов указали просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды. Еще 5% назвали своими новогодними традициями поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, катание с горок и поход в баню.