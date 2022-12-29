Кубани и Крыму выделят 159 млн рублей на отдых детей из Запорожской и Херсонской областей

Согласно постановлению правительства РФ, размещенному на портале нормативно-правовых актов, Краснодарский край и Крым получат средства на организацию отдыха детей из Запорожской и Херсонской областей. По данным ТАСС, сумма составит 159,7 млн руб.

В документе говорится, что за счет выделенных средств необходимо организовать отдых и оздоровление не менее 3193 детей и не менее 236 родителей или законных представителей.

Деньги поступят в регионы в этом году в целях софинансирования расходов Крыма и Кубани. Минпросвещения России поручено проконтролировать целевое и эффективное использование денежных средств, а также предоставление доклада правительству РФ до 1 февраля 2023 года.

Татьяна Ручкина

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