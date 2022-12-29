Директор Березовской школы обвиняется в мошенничестве и растрате

Прокуратура Березовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора общеобразовательной школы. Женщина обвиняется в мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020–2021 годах директор школы начисляла подчиненным стимулирующие выплаты в завышенном размере, которые в последующем забирала и тратила на собственные нужды. Кроме этого, в ходе ремонта школы она самовольно продала имущество учреждения, а деньги в кассу не внесла.

Уголовное дело будет направлено в Кунгурский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу. Поскольку обвиняемой причинен ущерб муниципальному образованию, прокурором в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с нее в бюджет похищенных денежных средств.