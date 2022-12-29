Бывший депутат Пермской думы стал советником директора пермского филиала «Девелопмент-Юг»

Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник на пермском рынке недвижимости, экс-депутат Пермской думы Денис Ушаков стал советником директора пермского филиала «Девелопмент-Юг». Денис Ушаков подтвердил эту информацию, пояснив, что его задачи на этом посту, а также задачи руководителей всех филиалов «Девелопмент-Юг» были сформулированы президентом строительной корпорации Сергеем Ивановым. Бывший депутат будет «налаживать диалог» «Девелопмент-Юг» с крупными промпредприятиями, в том числе с предприятиями военно-промышленного комплекса региона. Предполагается привлекать работников предприятий для участия в льготных программах ипотечного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В настоящий момент очень важной задачей промышленных предприятий является привлечение новых специалистов и создание условий для сохранения существующих квалифицированных кадров,— подчеркнул Денис Ушаков.— Решение жилищного вопроса является серьезным стимулом для работников». По словам собеседника, пермский филиал «Девелопмент-Юг» может предложить сотрудникам промпредприятий пакет жилищных проектов в сфере ипотеки.

СК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Компания приступила также к строительству ЖК «Мы» в Кондратово. Комплекс будет рассчитан на 300 тыс. кв. м жилья.

Денис Ушаков был депутатом Пермской думы в 2004–2014 годах. В 2014–2017 годах возглавлял городское управление капстроительства, в 2017–2020-м руководил управлением экспертизы и аналитики в Пермской думе. В 2020 году экс-депутат вернулся в представительный орган. «Единая Россия» передала господину Ушакову мандат, освободившийся после того, как депутат думы Вячеслав Григорьев победил на довыборах в заксобрание. В 2021 году участвовал в выборах в гордуму по округу №20, но проиграл.

Отметим, что директор пермского филиала «Девелопмент-Юг» Алексей Скрипкин раньше работал в администрации Перми. В 2013 году он уволился из мэрии с должности заместителя руководителя департамента ЖКХ.