В Красноярском крае перед судом предстанет сотрудник энергокомпании по делу о крупном пожаре

Рыбинская межрайонная прокуратура Красноярского края направила в суд дело в отношении сотрудника ОАО «МРСК-Сибири» — «Краснояркэнерго». Он обвиняется в халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ), повлекшей массовый пожар, гибель человека и причинение ущерба в размере более 49 млн руб., сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый, являясь начальником РЭС, не обеспечил безопасную работу объектов распорядительного электросетевого комплекса и их подготовку к пожароопасному периоду в весеннее время. В частности, он, говорится в деле, не включил участок местности, где расположена трансформаторная подстанция, в перечень пожароопасных участков, не организовал на нем противопожарные мероприятия.

7 мая 2022 года от порыва сильного ветра опора воздушной линии наклонилась, одна из линий электропередач оторвалась от места крепления и упала на землю. Находившаяся на участке сухая растительность загорелась, из-за сильного ветра огонь распространился по улицам города Заозерного — административного центра Рыбинского района.

Пожар уничтожил несколько жилых домов, хозяйственные постройки, в одном из сгоревших домов погибла женщина.

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Илья Николаев