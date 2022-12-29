Хоккеисты омского «Авангарда» разгромили лидера «Востока» в своем тысячном матче в КХЛ

«Авангард» разгромил лидера конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист». Победы со счетом 5:0 омичи добились в своем тысячном матче в КХЛ.

Игра прошла в Омске. Самым ударным для хозяев оказался второй период, в котором они забросили четыре шайбы. Два гола в матче забил Сергей Толчинский, по одному – Дамир Шарипзянов, Рид Буше и Владимир Ткачев.

«Авангард» одержал пятую победу подряд. Она позволила команде набрать 56 очков, обойти новосибирскую «Сибирь» и занять третью строчку в турнирной таблице «Востока».

«Сибирь» в матче 28 декабря дома уступила астанинскому «Барысу» 1:2. У хозяев отличился Александр Шаров.

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Валерий Лавский