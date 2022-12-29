Для обучения водителей автобусов в Кызыле пришлось переводить ПДД на тувинский язык

Языковой барьер, существующий у водителей, препятствует развитию общественного транспорта в Кызыле. Об этом говорится в сообщении официального сайта органов самоуправления столицы Республики Тыва по итогам совещания, посвященного пассажирским перевозкам в городе.

Совещание провел мэр Кызыла Карим Сагаан-оол. Его участники признали, что водителей для автобусов в городе не хватает, несмотря на то, что «Кызылгортранс» повысил зарплаты до 64 тыс. руб. и бесплатно обучает желающих на категорию «Д».

«Из десятка претендентов только один успешно сдает экзамен. Большую роль играет языковой барьер. Для решения проблемы мэрия заключила договор с лингвистами, чтобы перевести правила дорожного движения на тувинский язык»,– отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

По данным городских властей, сеть общественного транспорта Кызыла состоит из 19 городских и 11 межмуниципальных маршрутов. В настоящее время в столице Тувы идет процесс реформирования системы общественного транспорта.

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Валерий Лавский