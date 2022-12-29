В пожаре под Иркутском погибли трое детей

В результате пожара в частном деревянном доме в поселке Маркова Иркутского района сегодня утром погиби трое несовершеннолетних, сообщает региональный МЧС. По данным спасателей, о возгорании в пожарно-спасательную службу сообщили очевидцы. На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. Самостоятельно выбраться из дома удалось лишь матери и одному ребенку. В горящем доме остались еще трое детей. В хоте тушения пожара специалистами были обнаружены тела трех несовершеннолетних.

Площадь пожара составила 72 кв. м. В настоящее время эксперты и дознаватели МЧС России выясняют причину и обстоятельства случившегося.

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Лолита Белова