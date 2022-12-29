Небольшие книжные магазины будут относиться к социальным предприятиям еще два года

Президент Владимир Путин подписал закон, который продлевает статус социальных предприятий для небольших книжных магазинов. Закон был принят летом 2021 года и действовал до конца 2022 года. Теперь мера продлена до конца 2024-го.

Закон действует для магазинов, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства и которые торгуют книжной продукцией для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. Органы госвласти и местного самоуправления могут оказывать МСП в сфере социального предпринимательства финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную поддержку.

В Госдуме ранее объясняли, что для крупных сетей льготы не предусмотрены. Вместе с тем, как говорила председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, после принятия закона минимум 80 % книжных магазинов смогут претендовать на льготы от местных властей.