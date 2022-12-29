Жилые комплексы от «AVA Group» в числе финалистов ТОП ЖК -2023

Два проекта холдинга AVA Group стали финалистами. В Причерноморье на звание лучшего жилого комплекса выдвинут ЖК «Кислород» , а в Краснодаре – ЖК «NOVELLA»

В обоих проектах жюри оценивала социальную инфраструктуру, в том числе обеспеченность детскими образовательными учреждениями и магазинами. Специально для жителей ЖК «Кислород» будет построена социальная инфраструктура: детская поликлиника, детский сад и новая школа с зонами отдыха и баскетбольной площадкой на крыше, с прозрачными стенами в классах и индивидуальной мебелью.

Благоустройство дворовых зон, площадок и озеленение – визитная карточка жилых комплексов «AVA Group». ЖК «Кислород» и ЖК «NOVELLA» получили высокие баллы за безопасный двор без машин, озеленение территории комплекса, наличие спортивных и игровых площадок. Так в Сочи «AVA Group» возводит настоящую игровую вселенную с зонами для детей разных возрастов, с памп-треком, игровой тропой, стеной для боулдеринга и скалолазания, с территорией для настольных игр, стритбола, с волейбольной площадкой и канатной дорогой.

«Внеквартальная благоустроенная зеленая зона в шаговой доступности более 1 га» - ещё один пункт, по которому оба проекта оказались на высоте.

Жюри обратило внимание на уровень безопасности проектов, а именно огороженную территорию и наличие видеонаблюдения. В ЖК «Кислород» под постоянным наблюдением находится всё дворовое пространство, а в ЖК «NOVELLA» - двор, подъезд, паркинг, лифт и лестница.

В своей номинации ЖК «NOVELLA» получила наивысший балл среди всех финалистов за архитектуру и фасады. Были отмечены улучшенная облицовка фасада, индивидуальный дизайн подъездов, наличие холла для гостей и мест для хранения колясок и велосипедов.

В компетенции «Потребительские особенности дома и квартир» дополнительные баллы ЖК «NOVELLA» набрал за небольшое количество квартир на этаже, элементы умного дома, глубину лоджий и наличие отделки под ключ.

Среди уникальных качеств ЖК «Кислород» - особо ценные панорамные виды (это вид на море, крупный лес, горы) и доля озелененной территории в территории общего пользования. Сочинский проект «AVA Group» - единственный среди других финалистов в своей номинации, где этот показатель превышает 25%.

Дополнительно было отмечено удачное месторасположение комплекса. Море, пляж и набережная находятся в шаговой доступности от ЖК «Кислород».

Оценивая конкурсантов, жюри не только прибавляет, но и снимает баллы. Например, за вредное воздействие и неблагоприятное соседство. ЖК «Кислород» не потеряло не одной сотой. Это говорит о том, что комплекс отвечает всем «зелёным» стандартам и расположен в чистом экологичном районе.

28 февраля представители «AVA Group» будут присутствовать на церемонии награждения в Москве. На ней будут объявлены имена победителей и вручены дипломы конкурса ТОП ЖК-2023.

Застройщик ООО СЗ Кислород. Проектные декларации на сайте. ФЗ 214. г. Краснодар.

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