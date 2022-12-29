Экс-судья вышел на международный уровень

В международный розыск объявлен бывший председатель Пестречинского и Менделеевского райсудов Татарстана Ирек Набиев, который обвиняется в организации похищения бизнесмена и в мошенническом выводе со счета его компании 76,8 млн руб. Ранее его сообщники были осуждены и приговорены к длительным срокам колонии строгого режима. Однако сам бывший судья успел скрыться за границей. Его защита настаивает, что Ирек Набиев стал жертвой оговора своего водителя. Ранее в розыск был объявлен еще один соучастник — бывший глава налоговой инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) признал законным заочный арест бывшего председателя двух райсудов Татарстана Ирека Набиева. Ранее такое решение принял Нижегородский областной суд, однако оно было обжаловано защитой экс-судьи. Коллегия по уголовным делам апелляционного суда, как сообщила его пресс-служба, определение облсуда «оставила без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения».

Напомним, Ирек Набиев с 2007 года возглавлял Менделеевский райсуд Татарстана, с 2019 года — Пестречинский районный суд. В 2020 году он ушел в отставку.

В январе 2022 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил согласия у Высшей квалификационной коллегии судей открыть уголовное дело против Ирека Набиева. Такое разрешение глава СКР получил в начале февраля.

Изначально сообщалось, что Ирек Набиев может быть причастен к 11 эпизодам по восьми статьям УК РФ. Это два эпизода мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ), похищение человека (ч. 3 ст. 126), незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ), подстрекательство к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33 — ч. 3 ст. 286 УК РФ), три эпизода подделки документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ) и отмывание денежных средств (ч. 4, ст. 174.1). Однако в настоящее время статья о сбыте наркотиков в деле экс-судьи уже не указана.

Ирек Набиев упоминается как лицо «с особым правовым статусом» и организатор незаконной группы в деле о вымогательстве и похищении в 2017 году в Набережных Челнах бизнесмена Вячеслава Утробина и уводе с арестованного счета его фирмы «Кишер» 76,8 млн руб. На Ирека Набиева дал показания его бывший водитель Алексей Кайманов, который заключил досудебное соглашение со следствием и в 2022 году Верховным судом Татарстана был приговорен к 6,5 года колонии общего режима.

Согласно показаниям Кайманова, по распоряжению Ирека Набиева господина Утробина похитили, отвезли в Менделеевск и силой требовали переоформить фирму на иное лицо. Когда он отказался, у него отобрали паспорт и учредительные документы и, накачав наркотическим веществом, оставили в людном месте, где его задержали полицейские. Его отправили под административный арест на месяц. В это время, как считает следствие, в паспорт Вячеслава Утробина вклеили фотографию Кайманова, который под видом владельца и директора «Кишера» внес в ЕГРЮЛ сведения о назначении нового директора компании и таким образом получил доступ к ее средствам на банковском счете.

В 2022 году были осуждены и другие соучастники Ирека Набиева. Племянник экс-судьи Денис Набиев получил девять лет колонии строгого режима. Бывший одноклассник экс-судьи Альберт Зарипов был приговорен к 10 годам колонии строгого режима (впоследствии ему удалось снизить срок до девяти лет и девяти месяцев), а его двоюродный брат Марсель Салахов — к девяти годам. Также к трем годам колонии общего режима был приговорен экс-начальник межрайонной инспекции ФНС №9 по Татарстану Алмаз Сафин, однако он успел скрыться, после чего был объявлен в розыск. Он обвинялся в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В свою очередь Ирек Набиев успел даже покинуть страну. По некоторым данным, сейчас он находится в Турции. Из сообщения апелляционного суда следует, что экс-судью объявили в международный розыск. «Данная мера пресечения была избрана в отсутствие Набиева И.Г., поскольку он скрылся от органов предварительного расследования и был объявлен в международный розыск»,— говорится в сообщении суда.

Ирек Набиев вину свою не признает. Его адвокат ранее утверждал, что его доверитель стал жертвой оговора со стороны бывшего водителя — Алексея Кайманова, которого господин Набиев уволил за недостойное поведение. Поскольку Кайманов испытывал неприязнь к бывшему начальнику, то он решил ему навредить, указывал защитник бывшего судьи.

Кирилл Антонов