Санкции подрезали языки

Власти Татарстана в 2022 году уменьшили финансирование программы по сохранению и развитию государственных языков республики — русского и татарского — на 23 млн руб., или на 20%. Как сообщили „Ъ“ в министерстве образования, решение было принято с целью обеспечить «устойчивое развитие экономики республики» на фоне введенных против страны санкций. Больше всего в программе пострадали мероприятия, связанные с обучением татарскому языку за пределами Татарстана, а также поддержка паритетного использования госязыков в самой республике. В то же время, как следует из постановления правительства, властям удалось повысить предполагаемые результаты этой программы: более половины детей-татар обучаются в школах на родном языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В 2022 году финансирование региональной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014–2022 годы» сократили на 20%. Соответствующее постановление кабмина Татарстана подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Из него следует, что в этом году на реализацию программы было израсходовано 97,7 млн руб. из регионального бюджета. Изначально же планировалось выделить 121,9 млн руб.

В министерстве образования и науки Татарстана „Ъ“ сообщили, что «решение оптимизировать расходы, связанные с реализацией мероприятий государственной программы» было принято еще в марте президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Этому предшествовало принятие региональным кабмином «плана основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики», согласно которому «предложено ограничить финансирование главных распорядителей бюджетных средств первоочередными расходами». Тогда же министр финансов РФ Антон Силуанов провел совещание с регионами «по вопросу работы в условиях экономических санкций». Финансовым органам субъектов РФ рекомендовали «оптимизировать расходы» бюджета и «обеспечить финансирование в приоритетном порядке первоочередных расходов».

Напомним, программа по развитию госязыков республики — русского и татарского, согласно конституции региона, — была принята в конце 2013 года. Она предполагает «соблюдение устойчивого баланса национально-языковых интересов представителей народов», проживающих в регионе, и достижение «паритетного функционирования татарского и русского языков как государственных языков республики». Контроль выполнения программы возложен на министерство образования республики. За весь срок общий объем финансирования составил 1,39 млрд руб.

Программа уже подвергалась значительному сокращению в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Тогда ее финансирование урезали вдвое — с 123,6 млн руб. до 61,5 млн руб. В связи с сокращением бюджетных расходов оказались невыполненными 58 мероприятий программы. В том году были отменены массовые мероприятия, такие как олимпиады, фестивали, конкурсы и конференции. Республика также отказалась от языковой сертификации по татарскому языку, сократилась поддержка обучения на татарском языке за пределами Татарстана.

В то же время в 2021 году, в Год родных языков и народного единства в Татарстане, изначальный объем программы (127 млн руб.) был увеличен в 2,2 раза. Дополнительно 150 млн руб. в виде грантов были выделены школам, детским садам и учреждениям культуры на продвижение проектов по обучению детей родным языкам и «сохранению языкового многообразия республики». В результате объем финансирования в 2021 году оказался рекордным за весь срок реализации программы — 270 млн руб.

В текущем году, как следует из постановления кабмина, значительно пришлось сократить финансирование «развития целостной системы» изучения госязыков и поддержки обучения на татарском языке за пределами Татарстана. Если сначала на решение этой задачи было предусмотрено 59,1 млн руб., то в итоге осталось 39,62 млн руб. Объем выделенных средств уменьшился сразу на треть. Финансирование поддержки паритетного функционирования русского и татарского уменьшилось на 13% — до 20,9 млн руб. На научное и научно-методическое сопровождение процессов сохранения госязыков выделили 13,86 млн руб. (на 8% меньше, чем планировалось).

На сохранение и развитие языков народов, проживающих в республике, предусмотрели 9,8 млн руб.: здесь сокращение финансирования составило чуть более 3%. Также незначительно (менее 3%) уменьшилось финансирование задачи по повышению социального статуса и популяризации госязыков — до 12,9 млн руб. А на совершенствование нормативно-правого обеспечения языковой политики Татарстана, наоборот, потратили больше, чем планировалось: 660 тыс. руб. вместо 440 тыс. руб.

Как следует из постановления кабмина, секвестр не отразился на итогах реализации программы за восемь лет. Наоборот, новая редакция этого документа предусматривает повышение значений индикаторов и ожидаемых результатов программы. Так, доля охвата обучением и воспитанием детей татарской национальности на родном татарском языке в детских садах составляет 56,3%, хотя целью ставилось 52,4%. Также выросла доля детей-татар, обучающихся на татарском языке в школах,— с 40% до 51,29%.

Напомним, бюджет Татарстана на 2022 год принят с дефицитом 16,1 млрд руб. (последние изменения были внесены депутатами Госсовета на сессии 23 декабря). Доходы республики предусмотрены в размере 450,8 млрд руб., а расходы — 466,8 млрд руб. Ранее власти Татарстана высказывали удовлетворение исполнением бюджета в связи с ростом поступлений от нефтяных компаний. А министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин уже в июне говорил, что если в первом квартале республика «финансировала только первоочередные расходы», то затем стала исполнять «все программы полностью».

В союзе татарской молодежи «Азатлык» считают сокращение языковой программы «недопустимым». «Мы видим, как из года в год системно сокращается финансирование. Это категорически неправильно, тем более неправильно обосновывать проблемами с экономикой»,— сказал „Ъ“ глава этого движения Наиль Набиуллин. По его словам, «татарский язык видится для некоторых абсолютно ненужным грузом, неким пятым колесом, которым можно пожертвовать во благо экономики и при сокращении расходов». При этом он выразил недовольство результатами исполнения программы. «Получается, что только 50% татарских детей могут изучать татарский язык хоть как-то. А остальные?» — сказал он. Господин Набиуллин обратил внимание, что сейчас в республике «татарский язык изучается добровольно, в Татарстане нет системы татарских школ, нет национального университета — что приводит к потере татарского языка, сведению на нет всех усилий по его сохранению».

Действие текущей программы заканчивается в 2022 году. Однако уже утверждена новая программа по сохранению, изучению и развитию языков в республике на 2023–2030 годы. На нее планируется потратить еще 1 млрд руб., в том числе в 2023 году — 127 млн руб. В министерстве образования и науки Татарстана „Ъ“ заверили, что сокращение финансирования новой программы «не предполагается». 2023 год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций.

Кирилл Антонов