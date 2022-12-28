Авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент со смертью кошки на борту самолета

Во время рейса авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург—Калининград немецкий охотничий терьер выбрался из переноски и загрыз кошку. В пресс-службе перевозчика сообщили «РИА Новости», что при погрузке сотрудники аэропорта Пулково проверили переноски, в которых транспортировали животных. В ходе проверки нарушения целостности клетки не обнаружили, но во время полета терьер повредил переноску.

«По итогам визуального осмотра было установлено, что во время полета перевозящейся собакой была нарушена целостность переноски. По стечению обстоятельств этим рейсом в багажно-грузовом отсеке самолета перевозилась клетка с кошкой»,— отмечается в сообщении пресс-службы.

Представители компании уточнили, что изначально визуального контакта между кошкой и собакой не было, а переноски перевозились на разных позициях багажно-грузового отсека самолета. Сотрудники аэропорта Пулково перед погрузкой клеток выполнили проверку их целостности, а после закрепили в багажном отсеке воздушного судна в соответствии с регламентом.

Милена Костерева