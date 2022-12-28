Верховный суд удержал «Победу»

Верховный суд РФ подтвердил решение об изъятии из частной собственности здания кинотеатра «Победа» в Саратове. Год назад Арбитражный суд Саратовской области полностью удовлетворил иск территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом региона о признании ничтожной сделки по передаче в частную собственность объекта культурного наследия регионального значения. Предприниматели, у которых было изъято здание, ситуацию не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росимущество настояло на том, что кинотеатр «Победа» был приватизирован незаконно

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Росимущество настояло на том, что кинотеатр «Победа» был приватизирован незаконно

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Верховный суд утвердил решение об изъятии в федеральную собственность здания саратовского кинотеатра «Победа» (объект культурного наследия регионального значения «Кинотеатр „Победа“», сер. XX в., арх. Э.М.Петрушко) у индивидуальных предпринимателей.

Иск об изъятии в госсобственность кинотеатра «Победа» и участка под ним в мае 2021 года в Арбитражный суд области подавало территориальное управление Росимущества. Ответчиками по делу выступали шесть индивидуальных предпринимателей — совладельцев ООО «Кинотеатр „Победа“» и ООО «Кинотеатр „Победа1“»: Татьяна Жидкова (6%), Владимир Фадеев (25%), Валентина Аксененко (25%), Симон Кагиян (25%), Михаил Макеенко (12,5%) и Ашот Бичахчян (6,5%). Управление настаивало, что бизнесмены незаконно владеют и зданием, и участком площадью 3197 кв. м на площади Кирова, 1.

Суд согласился с позицией Росимущества в том, что администрация Саратова не имела права передавать кинотеатр в частную собственность. Управление в иске сообщало, что в 1995 году объект культурного наследия регионального значения (охранный статус присвоен в 1993 году) был передан в хозяйственное ведение МУП «Кинотеатр „Победа“». В ноябре 2000 года администрация Саратова вынесла распоряжение о приватизации МУПа. В конце декабря 2000 года был заключен договор купли-продажи имущества с победителем коммерческого конкурса ООО «Кинотеатр „Победа“». В июле 2001 года был подписан акт приема-передачи имущества МУП.Сколько ООО заплатило муниципалитету, в иске не ­указывалось.

В обоснование иска Росимущество заявило, что в период СССР кинотеатр находился в госсобственности в хозяйственном ведении Министерства культуры СССР и Госкомкинематографии СССР. С 16 января 1992 года он был в федеральной собственности и в муниципальную собственность никогда не передавался. Кроме того, являясь объектом культурного наследия регионального значения, кинотеатр не мог находиться в муниципальной собственности. Таким образом, суд признал, что администрация Саратова не могла осуществлять приватизацию кинотеатра «Победа», а решение о передаче в частную собственность земельного участка под кинотеатром вообще не прини­малось.

Предприниматели утверждали, что кинотеатр «Победа» входил в состав Саратовской городской дирекции киносети, которая, в свою очередь, была подведомственна Управлению кинофикации исполкома Саратовского областного совета народных депутатов, то есть кинотеатр находился в ведении органа государственной власти и управления Саратовской области, а следовательно был отнесен к муниципальной собственности и мог быть продан администрацией города. Тем не менее суды нескольких инстанций отказались принимать доводы предпринимателей во внимание.

В Верховном суде РФ они просили передать дело на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС России, однако суд не нашел для этого оснований.

Кинотеатр «Победа» закрылся в марте 2020 года после ввода ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Владельцы уведомили правительство области об увольнении 51 сотрудника в связи с ликвидацией ООО «Кинотеатр „Победа“» и OOO «Кинотеатр „Победа1“». Позже здание было выставлено на продажу за 125 млн руб., но покупателей на него не нашлось. После этого на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным на тот момент глава Саратова Михаил Исаев заявил о планах вернуть здание кинотеатра в госсобственность, чтобы возобновить там показ ­фильмов.

В марте этого года Фрунзенский районный суд оштрафовал владевших зданием индивидуальных предпринимателей на 15 тыс. руб. каждого за нарушения при эксплуатации объекта культурного наследия. В суде признали, что на ОКН появились трещины, частично утрачена штукатурка на стенах и пьедесталах, обрушились элементы декора. Также без согласования с уполномоченным органом на фасадах были установлены блоки системы кондиционирования помещений.

Бывшие собственники здания отказываются комментировать решения судов об изъятии кинотеатра.

Сергей Петунин