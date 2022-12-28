Kravt Group построит отель на 120 номеров в Йошкар-Оле

Санкт-Петербургская Kravt Group планирует к четвертому кварталу 2024 года построить четырехзвездочный бизнес-отель на 120 номеров в столице Марий Эл — Йошкар-Оле. Объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд руб., сообщила пресс-служба девелопера.

Под Kravt Hotel Yoshkar Ola выделят участок в центральной части Йошкар-Олы. Предполагается, что здание будет спроектировано «с учетом особенностей существующего архитектурного облика города».

Как следует из пресс-релиза, средства на строительство предоставит Сбербанк.

К настоящему времени Kravt Group имеет четыре отеля категорий от 3 до 5 звезд в Санкт-Петербурге и Татарстане. Их общая площадь превышает 50 тыс. кв. м, номерной фонд в управлении составляет 421 номеров.

В частности, в марте девелопер открыл в Казани четырехзвездочную гостиницу на 240 номеров рядом с аэропортом и Kazan Expo. В 2023 году компания планирует завершить строительство роботизированного отеля в «Иннополисе», а также продолжить работы в рамках проекта строительства многофункционального комплекса в Казани и отеля в Нижнекамске.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"