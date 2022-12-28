В Крыму выявили компании, избегающие национализации через подставное руководство

В Крыму выявили компании, подлежащие национализации, оформленные на подставных лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госсовета республики Владимира Константинова.

Выявлением таких компаний занимается антитеррористическая комиссия.

«Для нас национализация такого имущества имеет не столько экономическое значение, сколько моральное. Мы не можем допустить, чтобы люди, которые зарабатывают в Крыму, пускали пули в спины наших солдат»,— отметил Владимир Константинов в Telegram.

На предприятиях, которые были национализированы, вводят временную администрацию. Национализацию предприятий в Крыму проводят на основании принятого в октябре закона о возможности признания собственностью региона имущества недружественных стран и их граждан.

Анастасия Донскова

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