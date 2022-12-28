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ВСУ обстреляли три села Белгородского района, повреждений нет

Со стороны Украины были обстреляны три населенных пункта Белгородского района. Об этом рассказал во время прямого эфира глава муниципалитета Владимир Перцев.

По его словам, зафиксировано 16 прилетов в Журавлевку и по десять — в Наумовку и Щетиновку. Повреждений при этом нет, уточнил господин Перцев, так как прилеты были «за пределами населенного пункта».

Глава района позже также рассказал, что с начала спецоперации власти отремонтировали 298 домовладений и восстановили 127 автомобилей. Еще одна машина была куплена взамен поврежденной.

Владимир Перцев добавил, что не все дома можно отремонтировать сейчас. «Часть расположена в населенных пунктах, находящихся в зоне обстрелов. Мы не можем подвергать опасности специалистов, рисковать их жизнями», — объяснил он.

С начала недели это первое официальное сообщение об обстрелах. В конце прошлой недели 24 декабря курский губернатор сообщал о трех прилетах в село Попово-Лежачи Глушковского района. В тот же день в белгородской Щетиновке подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет и в результате детонации получил повреждение стопы и лица.

О других инцидентах на границе с Украиной читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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