ФСБ задержала жителя Татарстана по подозрению в участии в террористической организации

Управление ФСБ России по Татарстану сообщило о задержании 21-летнего жителя республики, которого подозревают в причастности к деятельности международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

В отношение подозреваемого УФСБ возбудило уголовное дело о приготовление к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По версии следствия, молодой человек планировал выехать Сирию, чтобы стать боевиком данной организации.

«Фигурант уголовного дела признал свою вину в инкриминируемом преступлении»,— отметила пресс-служба УФСБ.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"