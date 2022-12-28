Под Петербургом полиция нашла склад с миллионами контрафактных пачек сигарет

Полиция обнаружила во Всеволожском районе Ленинградской склад с нелегальной табачной продукцией и поддельными акцизными марками, общее количество изъятых пачек сигарет превышает 3,3 млн штук, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Производство контрафакта располагалось в двух помещениях 800 и 1,2 тыс. кв. м в поселке Бугры. На месте полиция задержала арендатора, 50-летнего уроженца Омской области.

«Изъято почти 300 тысяч пачек сигарет, готовая табачная продукция с признаками подделки, более 4 тыс. коробок сигарет россыпью, две производственные линии, рулоны с фольгой, упаковочный полиэтилен, а также 3,3 млн готовых пачек сигарет отечественных и зарубежных марок. Предварительное расследование продолжается»,— отметила Ирина Волк. Также в руках правоохранителей оказалось 12 коробок с акцизными марками с имитацией защитных элементов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327.1 УК РФ (Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок для маркировки табачных изделий).

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