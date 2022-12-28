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Коммерсантъ FM
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Росстат: оборот розничной торговли в ноябре замедлил снижение до 7,9% год к году

Оборот розничной торговли в России в ноябре составил 3,6 трлн руб., что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, следует из данных Росстата. В октябре оборот розничной торговли сокращался на 9,7%. В январе—ноябре 2022 года показатель снизился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 38,3 трлн руб.

«Оборот розничной торговли в ноябре 2022 год составил 3578,2 млрд рублей, или 92,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе—ноябре 2022 года — 38311,4 млрд рублей, или 93,8%»,— говорится в обзоре «Социально-экономическое положение России» за январь—ноябрь 2022 года.

Оборот розницы в сфере пищевых продуктов снизился до 1,768 трлн руб., на 3,4% по сравнению с показателем 2021 года. Оборот непродовольственной розницы упал до 1,811 трлн руб., на 11,7%.

Подробнее об экономической ситуации — в публикации «Ъ FM» «Экономика разбирает прогнозы».

Мария Федотова

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