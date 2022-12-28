Экстремист нашелся в чужом отечестве

В отношении ростовского журналиста Сергея Резника, проживающего последние несколько лет в Грузии, возбуждено четвертое уголовное дело. Кроме того, он внесен в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, он опубликовал в анонимном Telegram-канале Rostov_com пост с призывом к убийству российских военкомов. Сам журналист отрицает причастность к каналу и связывает свое преследование с давлением правоохранительных органов.



Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области возбудило в отношении журналиста Сергея Резника уголовное дело по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом «Ъ-Юг» сообщил источник в правоохранительных органах. Кроме того, журналист внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга (под номером 9147).

Поводом для возбуждения дела стал пост в анонимном телеграм-канале Rostov_com, который, по версии следствия, администрирует Сергей Резник.

26 сентября в канале появился комментарий о происшествии в Усть-Илимске — в тот день 25-летний местный житель выстрелил в военного комиссара. «Молодец, получит восемь лет. Лайфхак: если военкома убить не в военкомате, а, допустим, у него в подъезде, после работы — это вообще 105.1, всего шесть лет», — сказано в посте.

Сергей Резник не считает себя виновным.

«Ни авторства, ни призывов, ни состава какого-нибудь из набрасываемых погонными гражданами преступлений я в том посте не увидел», — сказал он «Ъ-Юг».

В Telegram-канале также был опубликован пост, в котором связь господина Резника с ним названа «инсинуацией».

Ранее в отношении Сергея Резника было возбуждено дело о вымогательстве. Также журналиста обвиняют в реабилитации нацизма и распространении фейков об армии РФ. В разговоре с «Ъ-Юг» журналист предполагал, что его уголовное преследование может быть связано с отказом от сотрудничества с правоохранителями. По его мнению, последние намереваются взять под контроль наиболее успешные Telegram-каналы.

Сергей Резник специализируется на коррупционных расследованиях. В 2013 году Первомайский райсуд Ростова-на-Дону приговорил его к полутора годам колонии, признав виновным в ложном доносе об угрозах, оскорблении председателя Арбитражного суда Ростовской области, а также в коммерческом подкупе сотрудника станции техосмотра.

В 2015 году Ленинский райсуд Ростова-на-Дону увеличил срок наказания до трех лет колонии, признав Сергея Резника виновным еще по двум делам — о ложном доносе в отношении одного из ростовских полицейских, а также об оскорблении нескольких представителей власти.

Правозащитный центр «Мемориал» (в РФ признан иноагентом, а позже ликвидирован) называл Сергея Резника политзаключенным.

Кристина Федичкина