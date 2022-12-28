Бастрыкин поручил доложить о ДТП трехлетней давности на Кубани, в котором погибли двое детей

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования аварии трехлетней давности, в которой погибли двое детей, еще двое пассажиров остались инвалидами. ДТП произошло в ноябре 2019 года в Славянском районе Кубани. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что к главе СК РФ обратились родители погибших и пострадавших участников аварии. Кроме того, недавно на одном из видеохостингов вышел сюжета о происшествии.

«Родители уверены, что следствие, проведенное сотрудниками полиции, проводилось поверхностно. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде»,— говорится в сообщении.

Известно, что водитель Toyota Corolla, в салоне которой находились четверо пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние, перевернулся после столкновения с ВАЗ-21093.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram