На «Физру» допустили по «Мед» показаниям

В Уфе по концессии в 2023—2024 годах построят три спорткомплекса: два проекта реализует татарстанская компания «Физра», инвестором третьего выступает московское ООО «Территория мяча», которое построило подобный центр в столице. Сроки соглашений составляют 21—22 года. Основную часть финансирования в рамках грантов — 480 млн руб. — выделит федеральный бюджет. По мнению экономиста Всеволода Спивака, для бизнеса и республики такие условия довольно выгодны, а увеличение предложения на рынке фитнес-центров может привести к снижению цен на услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планируется построить два комплекса с футбольными манежами и универсальный спорткомплекс

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Планируется построить два комплекса с футбольными манежами и универсальный спорткомплекс

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Заместитель главы администрации Уфы Дамир Галиуллин подписал концессионные соглашения с ООО «Мед» (зарегистрировано в текущем году, учредителями являются Татьяна и Лилия Бакировы) и ООО «Физра» (зарегистрировано в 2015 году в Казани, принадлежит Ильшату Газизову) по строительству трех спортивных объектов. Сроки концессий составят 21 и 22 года соответственно.

С предложением заключить концессионные соглашения в ноябре к главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву обратились владелец «Физры» Ильшат Газизов и соучредитель «Меда» Лилия Бакирова. Их предложения 11 ноября были размещены на сайте торгов. Поскольку до 25 декабря иные потенциальные инвесторы не заявились, инициаторы были признаны победителями, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации Уфы.

Казанская «Физра» намерена построить к концу 2023 года по концессии два одноименных физкультурно-оздоровительных комплекса. Стоимость каждого оценивается в 132,2 млн руб. Концессионер вложит в проекты по 2,7 млн руб. собственных средств. Еще 200 млн руб. выделит федеральный бюджет в рамках грантов, порядка 38 млн руб. — бюджет Башкирии, остальные 23 млн руб. составят заемные средства. Эксплуатация двух комплексов с 2023 по 2043 годы ориентировочно составит порядка 458 млн руб. Для их строительства мэрия предоставит в аренду участки (для «Физры-Р» — на улице Рыльского, для «Физры-Д» на Дуванском бульваре).

Комплексы будут состоять из футбольного манежа для соревнований и модульного здания общей площадью 2,6 тыс. кв. м. Предусмотрена игровая зона с размещением столов для настольного тенниса и мини-футбола. В качестве социальной нагрузки предусмотрено, что в утреннее и дневное время в рабочие дни, а в выходные — до 10 часов в комплексах будут проводиться занятия на безвозмездной основе для воспитанников спортшкол, а также малообеспеченных семей и инвалидов, сообщили в мэрии.

Стоимость проекта универсального спортивного комплекса «Мед», который планируется построить в 2024 году, по предварительным расчетам составит 403,2 млн руб. Из них 280,3 млн руб. предоставит федеральный бюджет, 53,4 млн руб. — региональный и 69,5 млн руб. вложит инвестор. Участок, предоставляемый в аренду, находится на пересечении улиц Генерала Кусимова и Правды в Демском районе площадью 16,4 тыс. кв. м. Общая площадь здания составит около 6,22 тыс. кв. м. В спортивной зоне разместят спортзал на четыре баскетбольных и четыре волейбольных площадки, малый спортзал, кафе. Сообщается, что желающие смогут заниматься на платной основе баскетболом, волейболом, бадминтоном, гандболом, мини-футболом, художественной и спортивной гимнастикой, единоборствами, корпоративными видами спорта. Также как и в «Физре», в «Меде» будут предусмотрены часы для бесплатных занятий определенных групп населения.

Концессионная ежегодная плата в бюджет Уфы установлена в размере 10 тыс. руб. за каждый из трех ФОКов.

Ратмир Мавлиев, комментируя подписание соглашений с компаниями, отметил, что это «очень серьезная победа для Уфы». «В следующем году, если все наши планы реализуются, которые мы перед собой ставим, мы будем одномоментно строить девять ФОКов в Уфе», — заявил сити-менеджер.

Заместитель генерального директора «Физры» Алмаз Шакирзянов сообщил «Ъ-Уфа», что Уфа была выбрана в качестве площадки, исходя из маркетинговых исследований, а также из опыта республиканских властей по реализации ГЧП-проектов. Какова будет доходность проекта, он не уточнил. «Первые пять лет у нас заложены на раскрутку, за это время прибыли не планируется», — отметил собеседник.

По словам гендиректора «Меда», руководителя баскетбольного клуба «Уфимец» Сергея Медведева, инвестором выступает московское ООО «Территория мяча» (принадлежит Руслану Бакирову, Виктору и Марии Локшиным), которое построило подобный центр в столице. Срок окупаемости проекта составит 18 лет. «Это не самая высокая маржинальность, но мы считаем, что в Уфе необходимо развивать массовый, корпоративный спорт», — сообщил Сергей Медведев.

Экономист Всеволод Спивак считает, что для бизнеса такая схема реализации очень выгодна, поскольку в основном проекты финансируются из федерального бюджета: «Также это выгодно для республики. К нам приходят деньги, которые будут вложены в объекты социально-значимой инфраструктуры. Для строительства будут привлекать подрядчиков, закупать материалы, появятся новые рабочие места. Кроме того, увеличение предложения на рынке фитнес-центров может привести к снижению цен на услуги».

Влада Шипилова