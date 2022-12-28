В 2023 году в Петербурге начнет действовать региональный инвестиционный стандарт

Региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России, будет внедрен в Санкт-Петербурге в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в городе.

«Все необходимые документы для его внедрения подготовлены»,— сообщила пресс-служба Смольного.

Региональный инвестиционный стандарт — система поддержки инвестпроектов, предполагающий принятие инвестиционной декларации, разработку инвестиционной карты и свода правил инвестирования, а также создание соответствующего регионального агентства. В 2022 году стандарт внедряли 33 субъекта.

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