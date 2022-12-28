МЧС предупредило о мокром снеге и дожде на Кубани 29 декабря

В южной части Краснодарского края ожидаются мокрый снег и дожди 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

По краю ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков. В горных районах возможен снег и налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах края возможен гололед и туман. Ветер западной четверти будет достигать 4–9 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с. В отдельных районах скорость ветра достигнет 15–18 м/с. Температура воздуха днем составит от 2 до 7 градусов.

В Краснодаре без осадков, возможна переменная облачность. Ночью и утром ожидается туман в низинах и у воды. Температура воздуха составит от 5 до 7 градусов днем и от 0 до -2 градусов ночью. Порывы ветра западной четверти могут достигать 9–14 градусов.

Анастасия Донскова

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