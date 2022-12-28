Скайпарк в Сочи зарегистрировал достижения в книге рекордов России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, Скайбридж был признан самым длинным подвесным пешеходным мостом. Его длина составляет 439 м. Bungy 207 зарегистрирован как самый высокий банджи в России (207 м). Самый длинный подвес качелей в РФ отмечен на аттракционе SochiSwing (170 м).

Для официального подтверждения рекордов парк прошел техническую экспертизу и получил соответствующее заключение.

Ранее в Книгу рекордов России попал экран для трансляции турнира по киберфутболу, прошедшему на курорте Красная Поляна в июне 2022 года.

Анастасия Донскова

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