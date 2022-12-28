Минцифры: в реестр российского ПО разрешено вносить программно-аппаратные комплексы

Разработчики программно-аппаратных комплексов могут вносить свои продукты в реестр отечественного программного обеспечения (ПО) начиная с сегодня, 28 декабря. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время онлайн-диалога с участниками отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас сегодня вышло постановление, теперь у нас полноценно в реестр российского ПО могут добавляться программно-аппаратные комплексы. … Мы определили правила, в моем понимании правила достаточно лояльные, правительство поддержало, решение вышло»,— заявил господин Шадаев (цитата по ТАСС). Теперь производители программно-аппаратных комплексов тоже могут добавлять комплексы в реестр, аккредитовываться и получать налоговые льготы, отметил министр.

«Будем пытаться включить в постановление правительства новую норму: если продукт находится в реестре отечественного ПО, то требование по средней зарплате для аккредитации компании можно будет не учитывать»,— также сообщил Максут Шадаев.

Программно-аппаратный комплекс — это набор технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач.

В конце октября Минцифры запустило площадку для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО.

Мария Федотова