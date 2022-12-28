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Прикамские саночники выиграли Кубок Федерации-2022

Соревнования прошли на санно-бобслейной трассе спортивного кластера Сириус (Сочи). У женщин лучшей стала чусовлянка Татьяна Иванова. Она не только показала лучшее времени во всех четырех заездах, но и установила рекорд трассы.

Среди мужчин победу одержал лидер сборной России по санному спорту москвич Роман Репилов.

В командные соревнованиях обладателями Кубка Федерации по санному спорту 2022 в командной эстафете стали спортсмены Пермского края.

Серебро завоевала команда Красноярского края, бронзовые призеры – команда Московской области.

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