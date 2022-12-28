На Кубани в 2022 году построили 16 школ и 10 детских садов

В Краснодарском крае с начала года построили 16 школ и 10 детских садов. Об этом стало известно на итоговом совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Кроме того, в 2022 году в крае появились 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Идет строительство 18 зданий врачей общей практики. Семь из них уже сданы.

«Около 1,5 млрд руб. краевых средств направили на капремонт 80 медучреждений. Работы окончили в двадцати восьми, еще двадцать четыре объекта должны быть завершены до конца года»,— сказала вице-губернатор Анна Минькова.

По нацпроекту «Здравоохранение» медучреждения региона получили 5,7 тыс. единиц оборудования, 2,5 тыс. — медицинского. В большинство районов края поступили компьютерные томографы. В сосудистые центры региона поставили шесть ангиографов.

«Рост доходов позволил нам не снижать темпы строительства социальных объектов. В условиях беспрецедентного санкционного давления это очень непростая задача. Но мы строим и продолжим это делать, несмотря на все вызовы. При этом важно оснащать новые медучреждения высокотехнологичной аппаратурой»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Для сравнения, в прошлом году на Кубани открыли 12 школ, 11 детских садов, семь фельдшерско-акушерских пунктов и 18 офисов врачей общей практики.

Альбина Баразгова

Читайте нас в Telegram