«Платежные системы чувствуют себя хорошо»

Как изменилась ситуация с платежами в России после ухода с рынка иностранных игроков Visa и MasterCard? Насколько популярны у населения бесконтактные платежи в текущих условиях и какую роль в общих платежных потоках играет сервис SberPay? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил с директором дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорем Ковалевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк

— Что изменилось после ухода сервисов платежей, иностранных гигантов? Речь идет о Visa, MasterCard, Google, Apple.

— Давайте начнем с ухода платежных систем. Сегодня индустрия чувствует себя хорошо. Но, наверное, будет правильно посмотреть в прошлое, на то, как это происходило раньше. Когда в марте международные платежные системы объявили о том, что они покидают Россию, конечно, ситуация казалась очень напряженной. Хотя на самом деле все было не так плохо, потому что системы решили уйти, а карты-то продолжили работать, что самое главное.

— А тут мы еще подсуетились со своими картами «Мир».

— Абсолютно верно. Хотя изначально клиенты испытывали небольшие панические настроения, был повышенный спрос на карты «Мир», некоторые делали это просто впрок — вдруг MasterCard и Visa действительно перестанут работать. Но вся банковская индустрия вместе с Центральным банком, НСПК к этому повороту событий были готовы. И все эти карты продолжили обслуживаться на территории Российской Федерации. Но это не значит, что у банков не было «горящего» времени, когда они поясняли, как это будет работать. Было много мероприятий: продлевали карты, сделали все, чтобы было комфортно на самом деле, были рядом с клиентами, все всем объяснили. И все это, мне кажется, прошло на ура.

Что касается ухода платежных сервисов Apple Pay и Google Pay, тут без потерь не обошлось. Первый — единственный сервис, который работает, на iPhone, потому что компания не дает доступа к своему NFC-элементу сторонним приложениям. Но надо сказать, что оставшиеся клиенты, кто перестал платить телефоном, вернулись к картам. Потому что ими все еще можно бесконтактно расплачиваться.

И мы, конечно, стараемся для клиентов все вернуть в привычное русло, чтобы можно было ходить без карты. Первое, что у нас было, — это возможность расплачиваться с помощью QR, сервис SberPay QR. Причем оплату можно осуществлять очень легко и быстро — QR высвечивается прямо на терминале. Достали телефон — iPhone, Android — и платите. У нас уже даже есть отзывы клиентов, которые говорят: «Все, я перестал ходить с картой, пользуюсь QR».

— Но это не совсем платеж с использованием системы NFC.

— Да, конечно, это другое. А вот с точки зрения NFC мы перезапустили наш сервис SberPay. На какое-то время он приостанавливал работу в связи с уходом иностранного партнера после ввода санкций в отношении «Сбера». А 15 ноября мы смогли его перезапустить, причем полностью с нуля, чтобы он работал лучше, чем раньше.

— Я так понимаю, что это некий новый программный подход в использовании приложения. Вы не просто привязали карту «Мир» к использованию через NFC, а сделали полномасштабную интеграцию платежного сервиса в онлайн-приложение?

— Технически мы построили свое собственное отечественное решение. Есть определенная часть работы, которую обычно брали на себя какие-то вендоры либо платежные системы. Часть этого функционала мы сделали самостоятельно, приобрели эту новую компетенцию. Все это происходило в партнерстве с НСПК. И, действительно, не нужны никакие дополнительные приложения, все работает в «Сбербанк Онлайн».

Заходите, выбираете свою любимую карту — пара секунд, и она работает у нас в приложении. Разблокировали телефон, поднесли — произошла оплата. Хотите «платить красиво», запустили SberPay с иконки, появился красивый интерфейс, потому что мы наши карты сделали в анимированном дизайне. Первой версией SberPayпользовалось почти 2 млн клиентов. Мы сервис запустили чуть больше месяца назад и видим, что в ближайшем времени вернемся к этому показателю.

— То есть 2023 год будет ударным?

— У нас очень амбициозные планы.

— Я хочу вас попросить отдельно рассказать о так называемом платежном счете, который отображается в «Сбербанк Онлайн».

— Исторически в «Сбере» карты и счет были связаны. И если что-то происходило с вашей картой, вы теряли на время доступ к деньгам. И в этом смысле очень логично разделить карту и ее счет. Счет — это фактически сейф, где лежат ваши деньги, а карта — это всего лишь инструмент доступа. Если с картой что-то произошло, вы можете выпустить следующую. А пока она оформляется, можно проводить операции со счетом, в том же «Сбербанк Онлайн» делать переводы, платежи, платить за кредиты или, например, с помощью QR или SberPay расплачиваться с этого платежного счета. То есть все это дает некую гибкость. Раньше часть клиентов использовала карты для того, чтобы сегментировать свои средства. И наша конечная цель сделать так, чтобы клиент свои потребности решал не бесконечным выпуском карт, которые не экологичны, заканчиваются по сроку действия, теряются, а при необходимости имел нужное количество счетов.

— Некое общее направление развития — это в принципе уход от выпуска физических карт.

— Абсолютно верно.