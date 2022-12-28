Ярославль второй день подряд стоит в десятибалльных пробках

В Ярославле второй день сервис Яндекса фиксирует десятибалльные пробки. По его данным на 18:30, движение парализовано в центре города, на Московском проспекте и Суздальском шоссе.

Наиболее сложная ситуация на Большой Октябрьской, Которосльной набережной, улицах Городской Вал, Победы, Ушинского, Первомайской, Некрасова, проспектах Октября, Московском, Фрунзе. Движение затрудняют и ДТП: по данным сервиса, их не менее семи в городе.

Сегодня в городе сложная дорожная ситуация из-за погодных условий. Ночью в Ярославле начался снегопад, который не переставал идти и на протяжении всего дня. По сообщениям в соцсетях, уборочная техника вставала в пробки вместе с остальными участниками движения.

Алла Чижова