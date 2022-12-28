«После ЧМ многие поспешили отправить Роналду на пенсию»

Португальский футболист Криштиану Роналду готовится подписать контракт с клубом из Саудовской Аравии. «Ан-Наср» уже запланировал медосмотр для своей будущей звезды и даже забронировал жилье для португальца и его консультантов. Как сообщают источники, контракт будет заключен во время зимнего трансферного окна в январе будущего года. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

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После чемпионата мира многие поспешили отправить Роналду на пенсию. Мол, раз уезжает из Европы, да еще и в Саудовскую Аравию, значит, на его карьере можно поставить крест. К тому же, как выясняется, зарплата португальца будет не €200 млн в год, как фантазировали многие, а €70 млн, что, впрочем, тоже немало. Но главное, что источники, близкие к клубу, сообщают, что Роналду будет не только играть в футбол, но и влиять на управление клубом.

Даже будет иметь голос при выборе главного тренера. И это история как раз для Роналду, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Ему уже нужно искать немного другую историю. Он — выдающийся человек и даже в таком возрасте держит себя в фантастическом тонусе за счет работы над телом, над собой. Но ему нужно красиво закончить».

Но самое главное, что поездка Роналду в Саудовскую Аравию оказалась в итоге не просто попыткой заработать на излете карьеры. Источники сообщают, что футболист поиграет за «Ан-Наср» 2,5 года, а потом завершит карьеру и сосредоточится на работе по продвижению совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира 2030 года. То есть, по сути, станет чиновником.

И все же скандалы последних лет, связанные с Криштиану, мир вряд ли забудет, считает футбольный агент Дмитрий Селюк: «Надо уходить вовремя и с высоко поднятой головой — это не все умеют делать. Мы видим, что тот же Роналду, к сожалению, уходит так, что все начинают плеваться. В конечном итоге он может стать нерукопожатным в разных командах и среди определенной категории людей».

Несмотря на то, что противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси вроде как завершилось безоговорочной победой аргентинца, СМИ продолжают сравнивать звезд.

Сейчас, наверное, не так явно, но тем не менее. Не успел мир обсудить будущего футбольного функционера Роналду, как тут же приходит информация о Месси. Дело в том, что в Аргентине провели опрос, и стало понятно, что почти 50% жителей страны готовы отдать свой голос за Месси, если тот решит баллотироваться на пост президента.

А вот в клубе ПСЖ, где выступает аргентинец, отношение к нему по понятным причинам не столь трепетное, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Здесь надеются, что на этой позитивной волне он продолжит успешно выступать в "Пари Сен-Жермен".

Но мы помним, что его выступления до чемпионата мира нельзя назвать слишком успешными. Думаю, достаточно ПСЖ споткнуться, как и всегда в Лиге чемпионов, и сразу все будут кусать локти, что продлили. Тут его проводят на заслуженную пенсию — потихоньку начинают, скажем так».

У Месси, правда, в отличие от Роналду, такого плана по работе в футбольных структурах нет. Аргентинец пока завершать карьеру не планирует. Но рано или поздно это произойдет, и, похоже, даже после этого сравнивать звезд не перестанут. Просто в будущем, видимо, будут рассуждать о том, каких высот добьются легенды уже после завершения карьеры.