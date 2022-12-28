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В Ярославле сотрудницу ЗАГСа осудили за организацию незаконной миграции

Дзержинский районный суд Ярославля признал виновными четырех жителей города по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц), в том числе 51-летнюю сотрудницу Заволжского ЗАГСа Ларису Шипину. Женщина регистрировала фиктивные браки иностранцев и ярославцев в отсутствии заявителей. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

«Из материалов уголовного дела следует, что осужденные в составе группы лиц по предварительному сговору организовали фиктивные браки между иностранными гражданами и жителями Ярославской области, с целью получения документов на временное проживание в России»,— говорится в сообщении.

Все подсудимые получили условные сроки наказания. Сотрудница ЗАГС осуждена на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Алла Чижова

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