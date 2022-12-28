Что будет работать в новогодние праздники в Ярославле

В новогодние праздники часы работы организаций и транспорта в Ярославле изменятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Макарова Фото: Вероника Макарова

Общественный транспорт 31 января будет ходить по субботнему расписанию, с 1 января по 8 января по расписанию воскресенья. Также с 1 по 8 января отменят три рейсовых автобуса — № 5, 14 и 15.

Мэрия города с 30 декабря по 8 января вводит ограничения на продажу алкоголя в центре Ярославля. В ограничения попали Красная площадь, Волжский бульвар, Волжская набережная, Советский переулок, Советская площадь, улица Нахимсона , Богоявленская площадь, улица Комсомольская, улица Ушинского, территории прилегающие к местам общегородских праздничных мероприятий.

Также стало известно, как будут работать медучреждения в регионе. 31 декабря — по графику субботы, с 1 января по 8 января — по графику нерабочих праздничных дней, 9 января — рабочий день

В центре Ярославля в новогоднюю ночь будет ограничено движение, остановка и стоянка автотранспорта. Ограничение вводится с 19:00 часов 31 декабря 2022 до 06:00 часов 01 января 2023.

Вероника Макарова