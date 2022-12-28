Орловчанин получил 12 лет колонии строгого режима за убийство 2011 года

Орловский райсуд приговорил 57-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за совершенное в 2011 году убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Имя осужденного не раскрывается.

Как установил суд, что в ноябре 2011 году фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле в сторону поселка Белоберезовского Орловского района. В районе деревни Плещеево к нему подсел 32-летний местный житель с просьбой подвести.

По пути водитель и пассажир поссорились. На пересечении дорог Орел — Болхов и поселок Белоберезовский — поселок Тайное они вышли из машины, и осужденный нанес «не менее» 14 ударов кулаками в лицо, а затем два удара ножом в грудь и четыре — «в область туловища и лица». От ран пассажир скончался, а водитель скрылся и «длительное время находился в розыске», отметили в региональном управлении СКР.

Приговор в законную силу не вступил.

Владимир Зоркий

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