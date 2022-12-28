Свердловчанину грозит 12 лет колонии за гибель подростка на рыбалке

Тавдинский межрайонный следственный отдел СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Тавды, по вине которого на рыбалке утонул подросток. Он обвиняется по ч.2.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Установлено, что два свердловчанина, один из которых подросток 2007 года рождения, рыбачили на реке Тавда. При этом оба участника рыбалки не были экипированы спасательными жилетами. Управлявший моторной лодкой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибыв на нужный участок водоема, он заглушил двигатель и не перевел рычаг переключения передач двигателя в нейтральное положение.

Когда мотор потребовалось вновь завести, мужчина, сидевший на корме лодки, попросил сделать это находившегося в другой части лодки подростка. Для запуска мотора ребенок переместился на корму. Когда он потянул за рукоятку ручного стартера, мотор завелся, лодка резко двинулась вперед, ее носовая часть поднялась над водой, что привело к падению в воду обоих участников рыбалки.

После того, как рыбаки оказались в воде, им причинили повреждения лопасти работающего мотора лодки. Подросток утонул. Мужчина не смог принять мер к спасению мальчика, после чего он выбрался на берег и сообщил о произошедшей трагедии сотрудникам полиции. Тело мальчика было обнаружено спустя несколько дней.

Напомним, в конце сентября на реке в ЯНАО перевернулась моторная лодка с двумя местными жителями, в результате управлявший лодкой утонул. Ранее на Ямале моторная лодка перевернулась на другой реке, в результате утонули три человека, включая двухлетнюю девочку. Еще шестеро человек пострадали. Предварительно, причиной опрокидывания стали плохие погодные условия и перегруз.

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Диана Сунагатуллина