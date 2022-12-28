ТАНТК им. Бериева в суде оспорит права экс-главы предприятия на промышленный образец «Самолета-Амфибии»

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» к бывшему генеральному директору предприятия Юрию Грудинину о признании недействительным патента бывшего руководителя на промышленный образец «Самолета-Амфибии». Информация о разбирательстве содержится в картотеке арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано в иске, Юрий Грудинин при регистрации патента на промышленный образец указал себя как автора разработки, хотя он не входил в научный коллектив. В качестве третьего лица в процесс вовлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности, внесшая имя Грудинина в перечень авторов разработки. Первое судебное заседание по делу пройдет 30 января будущего года в Москве.

Как писал «Ъ-Юг», Юрий Грудинин ранее был обвинен в мошенничестве, присвоении интеллектуальной собственности, а также превышении полномочий при выполнении гособоронзаказа. В августе суд признал его виновным в хищении средств предприятия на общую сумму около 5 млн руб. и приговорил к 2,5 года колонии общего режима.

Анастасия Назарова