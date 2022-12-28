«На смену тики-таке придет футбол, который ставил в “Зените” Юрий Морозов»

Первая часть футбольного сезона завершена. «Зенит» традиционно лидирует в Российской премьер-лиге, опережая «Спартак» на шесть очков, «Ростов» — на семь, «Динамо» и ЦСКА — на 13. При этом клубы не участвуют в еврокубках, а сборная России — в чемпионатах мира и Европы. На вопросы корреспондента «Ъ-СПб» по поводу итогов года ответил бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов.

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— Когда летом начинался новый чемпионат России, было уже известно, что не разыгрываются путевки в еврокубки, сборная нигде не участвует, стало быть, нет стимула в нее попасть. Что показала первая часть сезона? Не сказалось все это на мотивации футболистов?

— Я такого не заметил. Наоборот, мы увидели острую борьбу за высокие места. Смотрите, там «Зенит», «Спартак» «Ростов», «Динамо», ЦСКА — у этих команд максимальные задачи. С первых туров началась битва за выживание, которую вынужден вести даже «Локомотив», не говоря о таких командах, как «Торпедо», «Химки», «Факел».

— Никакого снижения градуса конкуренции нет?

— Нет, мы увидели, как соперники бьются с «Зенитом» в каждом матче. Встал на ноги «Спартак» с новым тренером, возродился тот самый «спартаковский» дух. Хорошо работает в «Ростове» Валерий Карпин. Мне нравится еще московское «Динамо» — потенциал у команды большой. ЦСКА надо работать на трансферном рынке, чтобы включиться в борьбу за высокие места. Сейчас вернулся в РПЛ Курбан Бердыев, который возглавил «Сочи». От этой команды жду сюрпризов во второй части сезона.

— Вы еще забыли «Оренбург», который идет на седьмом месте и показывает веселый футбол.

— Да, их не сломило поражение от «Зенита» со счетом 0:8. Они поднялись и пошли дальше. Приобрели игроков из Аргентины — еще до того, как сборная этой страны выиграла чемпионат мира. Хорошая селекция у «Оренбурга». Я вообще считаю: если есть возможность приобретать легионеров, которые хотят тут играть, нужно это делать. Нельзя закрываться от остального мира. Чемпионат мира показал, что вырос уровень футболистов в Азии, Африке, Латинской Америке. Легионеры из Сербии, Хорватии хорошо отзываются о России и говорят, что готовы ехать сюда играть.

— Это вы перечислили страны и регионы, откуда можно приглашать игроков?

— Да. Сейчас много тумана относительно будущего нашего футбола. Одни призывают переходить в Азиатскую конфедерацию, другие — ждать возвращения в Европу. Все это очень быстро может поменяться. Как только политический вопрос закроется, это сразу отразится на спорте. Мы видим, что многие федерации выступают за то, чтобы вернуть Россию в соревнования. Хоккей, художественная гимнастика, синхронное плавание, лыжи, биатлон — ну как в этих видах спорта без России? Я не говорю про фигурное катание. Там все лучшие спортсмены собраны у нас.

— Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вопрос выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Это вариант?

— Сложный вопрос. Его решает даже не РФС, думаю, а руководители более высокого ранга. Надо узнать мнение представителей власти, провести опрос болельщиков. Дело серьезное. УЕФА, заметьте, выступил против ухода России из организации. К этому заявлению надо очень внимательно отнестись. УЕФА и ФИФА, отстранившие российские команды,— одно целое.

— Азиатская конфедерация нас примет?

— Иметь такого партнер, как Россия,— это другой имидж, возможности. У нас есть богатые спонсоры, тот же «Газпром». Нужно ли нам это? Какие там соперники, уровень конкуренции, расстояния, логистика, возможности зарабатывать — на это тоже надо смотреть. В Азии есть такие страны, как Япония, Южная Корея, Австралия. Они могут не захотеть с нами играть, как это сделали поляки и другие в Европе, когда шел отбор на чемпионат мира.

— Переход в Азию не гарантия того, что ФИФА разрешит нам участвовать в чемпионате мира 2026 года.

— Вот именно. АФК входит в ФИФА, как и УЕФА. Поэтому к решению этого вопроса надо подходить очень взвешенно и осторожно. Можно уйти из одного места и не прийти в другое. И вообще остаться у разбитого корыта. Россия — большая страна, часть Европы, всегда ею была. Наши болельщики привыкли к Лиге чемпионов, хотят видеть в соперниках такие команды, как «Милан», «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария». Если мы уйдем из Европы, то сделаем шаг назад.

— Когда начались известные события, многие призывали отказаться от легионеров и развивать свой футбол.

— Я считаю, закрываться ни в коем случае нельзя. К нам должны приезжать люди, у которых можно учиться. Посмотрите на тот же «Зенит»: там играют Малком, Клаудиньо, Вендел, Барриос. Наша молодежь рядом с ними растет, впитывает самое хорошее. Если будем вариться в собственном соку, вряд ли у нас появятся новые звездочки. Мы проводим чемпионат России не только для себя. Тут играют легионеры, причем играют с душой, азартом, показывая талант и мастерство. Зачем от этого отказываться? Есть команды, которые можно называть топовыми, о них знают в Европе. Но топовой командой не станешь, если нет иностранцев высокого класса.

— Легионеры помогают поддерживать уровень конкуренции внутри России?

— Конечно. Они дают зрелищность. Когда играет «Зенит», болельщики говорят: «О, это бразильская карусель!» Они наслаждаются игрой команды. Причем не только болельщики «Зенита», но и других клубов тоже. А как «Спартак» играет в атаке с помощью легионеров! В «Динамо» хорошее сочетание наших игроков и иностранных. Единственный момент: легионерам нужна мотивация, они должны хотеть «засветиться» в России, получить приглашение в хороший западный клуб. Это нормально. А наши российские игроки должны выдерживать эту конкуренцию, как в свое время ее выдерживали Кержаков, Аршавин, Денисов и другие.

— Самые известные легионеры к нам сейчас вряд ли поедут — такие как Халк, Витсель, которые играли когда-то за «Зенит».

— А таких футболистов необязательно приглашать. Надо звать тех, кому 21, 22, 23 года. Они должны тут «раскрутиться». Говорят, что российский футбол мало смотрят. Ну почему? Смотрят. И скаутов тут хватает, и внимание большое. Статистика все показывает, когда речь о мастерстве игрока. Но это должны быть игроки сборных — первой или молодежной. Иван, Мантуан, бразильцы в «Зените» играют. Когда Мантуан, не слишком известный игрок, выходит на поле, загляденье на него смотреть: заряженность, энергия, самоотдача! Не каждому футболисту дано. У представителей Латинской Америки есть эти качества.

— Кстати, бразильцы из России сейчас уезжают. И тем, кто играет за «Зенит», предложения поступают.

— Если есть хорошее предложение, клуб не должен удерживать. Нужно только согласовать вопрос цены. Сейчас, мне кажется, «Зенит» должен сохранить своих бразильцев. И настроить их на завоевание второй звезды — важнейшая задача для клуба. После победы, летом можно рассматривать варианты. У нас очень высокого класса есть игроки: тот же Барриос, выступающий за сборную Колумбии, бразильцы Сантос, Вендел, Клаудиньо. В этом сезоне и Малком хорошо заиграл. На таких игроков в Европе может быть спрос.

— Кто-то из бразильцев «Зенита» мог пригодиться своей сборной на чемпионате мира? Ну хотя бы кашу там не испортить.

— Я считаю — без вопросов. Это просто взгляд тренера, когда одних берут в состав, других нет. Сейчас тренер Тите ушел из сборной Бразилии. И все может поменяться. Я всегда говорю: бразильцы в нашем чемпионате не всегда играют в полную силу. Не включают все резервы, которые у них есть. А позови их в сборную Бразилии, они там все покажут. Любого из игроков «Зенита» можно рассматривать. Малком и Клаудиньо — олимпийские чемпионы, их на родине знают. У защитника Родригао высокий потенциал. Поменяется тренер в сборной Бразилии, и ее двери могут открыться для игроков «Зенита».

— Почему те бразильцы, которые хотят играть в Европе, уезжают сначала из России в Бразилию? Оттуда легче попасть в европейский клуб?

— Это все вопросы агентов. Все иностранные игроки «Зенита» на контроле. Их «ведут» европейские клубы, как делают со всеми, кого хотят приобрести. Если игроки возвращаются из России в Бразилию, чтобы оттуда уехать в Европу, значит, это связано с бизнесом. Работа агентов. Как им удобно продавать игроков, так они и будут.

— Ну а как обстоят дела с развитием нашего футбола? Тому же «Зениту» надо давать дорогу в состав молодым, как это делают «Ростов», «Крылья Советов»?

— Мне не нравится выражение «давать дорогу». Дорогу надо осилить! И Сергей Семак, главный тренер «Зенита», не будет действовать в ущерб себе и команде. Появится тот, кто достоин включения в состав, будет выходить на поле. Есть же Пиняев в «Крыльях», Мухин в ЦСКА, Тюкавин и Захарян в «Динамо». Они проложили дорогу в основной состав, причем своей игрой. Только так можно заслужить доверие тренера.

— Тем более что в «Зените» есть Андрей Аршавин, который лоббирует интересы молодых игроков с высоты большой должности (он заместитель генерального директора ФК «Зенит» по спортивному развитию).

— Мы все по-разному смотрим футбол. Кому-то нравится Малком, кому-то — нет. Кому-то нравится Месси, кому-то — Роналду. Как бы ни пытался Аршавин «порекомендовать» игрока в главную команду, тот должен соответствовать ее уровню. И требованиям главного тренера. На сборы Семак берет ребят, которых ему предлагает академия клуба. Но практически никто в «Зените» не задерживается. Значит, они не «тянут». Надо сделать этот шаг — из молодежного футбола во взрослый, стараться прогрессировать, закрепиться в составе. Просто так свое место в «основе» никто не отдаст. Это закон спорта.

— Но болельщики «Зенита» любят местных игроков.

— Я думаю, если Семак сейчас уберет из состава бразильцев и заменит их на «перспективную» молодежь, болельщики не очень обрадуются. «Зенит» приучил их к красивому футболу, к титулам, к победам. Они не поймут искусственной замены одного игрока на другого. Шанс надо давать, без вопросов. Но за этот шанс надо зацепиться. Спорт двигает вперед конкуренция. Нельзя получить место в составе только на том основании, что у тебя российский паспорт.

— Кстати, легионер «Зенита» Деян Ловрен играл на чемпионате мира и завоевал бронзовую медаль в составе в сборной Хорватии. Вас это не удивило?

— Нет. Ловрен — лидер, капитан «Зенита». На нем держалась вся оборона. Да, был спад у него определенный после травмы. Но он обладает всеми качествами, чтобы играть на высоком уровне. Первый пас великолепный. Просто в «Зените» игру ведут Клаудиньо и Вендел. И Ловрен чередует длинные передачи с короткими. Вспомните, как он сказал партнерам: «Мяч у меня, я голову поднял — открывайтесь за спину защитников». Он и правда может дать передачу в любую точку. По Деяну никаких вопросов нет. Заслуженно выиграл медаль на чемпионате мира, как и вся Хорватия. Они же второй чемпионат подряд забираются на пьедестал (в России заняли второе место.— «Ъ-СПб»).

— Леандро Паредес, игравший когда-то за «Зенит», и вовсе стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

— Тоже молодец. Паредеса поздравил с титулом не только «Зенит», за который он играл, но и СКА — ведь аргентинец часто бывал на хоккее. Приятно, что наши клубы следят за теми, кто за них выступал, приносил пользу. А Паредес принес много пользы «Зениту». Конечно, он в России играл несколько вальяжно, такого «профессора». Но рядом с Месси такого позволить себе нельзя. Там Паредес все время в гуще борьбы, где мяч, где самая опасная ситуация при развитии атак соперника. Настоящий боец.

— Кто-то назвал его «отмороженным».

— Знаете, лучше иметь в команде двух-трех таких «отмороженных», рыцарей без страха и упрека, чем «ботаников». Сейчас футбол силовой, в нем много единоборств. Паредес «выжигает» на поле все, как делали в «Зените» Денисов, Тимощук. Такие футболисты должны быть, без них победы не придут. Посмотрите, как он выходил на замену: какая заряженность, какие глаза! Вообще, Аргентина покорила на чемпионате мира именно этими качествами. Мощная команда, игроки которой знали, что делать на поле.

— Какие тенденции выявил чемпионат мира? Были откровения или футбол дошел до такой стадии, что ничего нового придумать невозможно?

— Во-первых, сборные приехали в разных кондициях, и хорошо выступили те, кто был функционально готов. Или сумел «набрать» по ходу турнира, как Аргентина. Сейчас важны скорость, быстрота, борьба за мяч на всех участках поля.

Второе — индивидуальное мастерство футболистов. Это прежде всего Месси, который «без возраста», и Мбаппе. Люди, которые могут решить. Модрич еще «тащил» Хорватию.

Третье — я думаю, «отомрет» испанский футбол. Эти передачи поперек поля, туда-сюда ради контроля мяча. Такой футбол не нравится ни болельщикам, ни игрокам. Для реализации «тики-таки» нужны такие мастера, как Хави и Иньеста, игравшие в «Барселоне» рядом с Месси. Когда их нет, вся система рушится. Футбол будет более быстрый и атакующий. Так играет «Ливерпуль»: они проходят середину поля в одну-две передачи, не передерживают мяч. Вот это доставляет удовольствие.

Еще момент, который надо отметить: выросло мастерство вратарей. Можно отметить голкиперов из Марокко, Хорватии, Аргентины. Им даже в серии пенальти не забить! Голкипер Аргентины, считаю, отнял у Франции победу в финале: отразил удар в упор на последних минутах, а потом выиграл серию 11-метровых.

— В общем, победит быстрый, агрессивный стиль, который прививал «Зениту» еще Юрий Морозов?

— Я надеюсь на это. Так играла сборная СССР под руководством Валерия Лобановского на чемпионате мира 1986 года, на чемпионате Европы 1988 года. Неслучайно тогда говорили, что наша команда показывает «футбол ХХI века». Лобановскому, кстати, помогал в сборной Морозов. Это была быстрая, скоростная игра, основанная на мощном прессинге и великолепной физической готовности. За таким футболом, думаю, будущее.

Кирилл Легков